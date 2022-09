Aktienkurs von Hypoport bricht nach kassierter Prognose ein

Frankfurt/Berlin - Die Anteilseigner des Finanzvermittlers Hypoport haben nach Rücknahme der Jahresziele am Freitag die Notbremse gezogen. Die seit Monaten unter Druck stehenden Aktien brachen in der Spitze um gut 39 Prozent ein. Zuletzt betrug das Minus noch rund 36 Prozent, womit die Aktien bei knapp 95 Euro notierten. Am Zwischenhoch vor rund einem Jahr hatte der Kurs noch bei 612 Euro gelegen - rund 85 Prozent an Wert sind seitdem verloren gegangen.

Dem Finanzdienstleister, der sein Geld unter anderem mit der Baufinanzierung verdient, bläst zunehmend der Gegenwind durch die allseits steigenden Zinsen ins Gesicht. Denn dies verteuert Kredite, weshalb viele Verbraucher in Zukunft immer weniger Geld auf Pump ausgeben dürften. Hypoport hatte deshalb am Donnerstagabend nachbörslich eingeräumt, dass die bisherigen Jahresziele „deutlich verfehlt“ werden. Der im Kleinwerteindex SDax notierte Konzern kassierte seine Prognose.

Noch Anfang August hatte Hypoport trotz des deutlichen Zinsanstiegs bei Immobilienkrediten an seinen Jahreszielen festgehalten und für 2022 einen Umsatz von 500 bis 540 Millionen Euro und einen operativen Gewinn (Ebit) von 51 bis 58 Millionen Euro in Aussicht gestellt.