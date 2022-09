Afghane in Dresden beleidigt und geschlagen

Dresden - Nach einem Angriff auf einen Afghanen in Dresden ermittelt die Polizei gegen einen 42-jährigen Deutschen. Er soll den Mann am Freitag rassistisch beleidigt und geschlagen haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach habe er ihn aufgefordert, Deutsch zu sprechen. Dann habe er ihn beleidigt und geschlagen. Der 30-jährige Afghane wurde leicht verletzt. Gegen den Deutschen wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.