Der Höhenflug der AfD in den Umfragen geht weiter. Im ARD-„Deutschlandtrend“ erreicht die Partei ihren dort bisher höchsten Wert. Und liegt dabei vor der SPD.

Die AfD befindet sich derzeit in einem Umfragehoch.

Berlin - In der Sonntagsfrage liegt die AfD im ARD-„Deutschlandtrend“ bei 19 Prozent - ein Prozentpunkt mehr im Vergleich zur ersten Juni-Hälfte. Es ist laut ARD der höchste Wert, den die AfD im „Deutschlandtrend“ bisher erreicht hat. In anderen Umfragen liegt die Partei zumeist zwischen 18 und 20 Prozent. Im „Deutschlandtrend“ erreicht sie zwei Prozentpunkte mehr als die SPD mit 17 Prozent. Die Union hält den Spitzenplatz mit unverändert 29 Prozent.

Der Höhenflug der AfD sei ein Signal der Menschen, dass sie mit der Politik in Berlin absolut unzufrieden seien, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag Thorsten Frei (CDU) am Freitag im ARD-„Morgenmagazin“. Das müsse man konstatieren und es sei ein Auftrag an alle. „Ich finde, dass unser ganzes demokratisch-rechtsstaatliches System da ein Stück weit unter Druck steht.“