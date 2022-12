Adams rechnet 2023 mit 8000 bis 10.000 Ukraine-Flüchtlingen

Erfurt - Thüringens Migrationsminister Dirk Adams geht davon aus, dass im kommenden Jahr rund 8000 bis 10.000 ukrainische Flüchtlinge nach Thüringen kommen werden. Außerdem erwarte man etwa 5500 bis 6000 Asylbewerber aus anderen Ländern, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag nach Beratungen im Kabinett in Erfurt. Man wolle sich so vorbereiten, dass man Kapazitäten für 14 000 bis 16.000 Menschen schafft. Adams betonte, dass die Belegung der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl bereits reduziert wurde. Aktuell sind seinen Angaben nach 1365 Menschen dort untergebracht.

Die Unterkunft in Suhl gilt seit Wochen als überbelegt. Entlastung soll unter anderem eine neue Unterkunft in Hermsdorf bringen. „Wir arbeiten weiterhin engagiert daran, dass wir in dieser Woche Hermsdorf in Betrieb nehmen können“, sagte Adams. Zuvor hatte er angekündigt, diese Unterkunft bis zum 15. Dezember in Betrieb zu nehmen. Adams sagte, man arbeite darüber hinaus daran, die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, um in Erfurt eine weitere Unterkunft für Geflüchtete an den Start zu bringen.