Abweichende Zahlen bei Auszählung in Lüneburger Wahlbezirk

Lüneburg - Der Kreiswahlausschuss geht Ungereimtheiten bei der Stimmenauszählung in einem Lüneburger Wahlbezirk nach. Bereits am Wahlabend sei eine Abweichung zwischen der tatsächlichen Stimmverteilung und dem aus dem Wahllokal gemeldeten Ergebnis aufgefallen, wie der Landkreis am Dienstag mitteilte. Den Angaben nach handelt es sich um den einen Bezirk des Wahlkreises 48, Lüneburg-Land.

„Die Kontrollmechanismen unseres Wahlsystems funktionieren“, sagte der zuständige Kreiswahlleiter Jürgen Krumböhmer. Der Kreiswahlausschuss sei am Freitag informiert worden. Auf das Landesergebnis der Wahl sowie das Direktmandat habe die Abweichung keine Auswirkung, sagte Krumböhmer. Dennoch werde Wahleinspruch erhoben und das Wahlergebnis noch einmal sorgfältig überprüft.

Der Wahlkreis Lüneburg-Land ging laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis mit 31,56 Prozent der Stimmen an die SPD. Philipp Meyn SPD) sicherte sich mit 34,56 Prozent das Direktmandat.