Magdeburg - Nach einem stürmischen jedoch mit bis zu zehn Grad eher warmen Freitag kühlen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt am Wochenende wieder ab. Bei Temperaturen über 0 Grad könnten Schauer am Freitag dafür sorgen, dass sich die Beschaffenheit des Schnees in den Wintersportorten verschlechtere, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag auf Anfrage. Schon ab Freitagabend kühle es jedoch bereits wieder ab, sodass es am Samstag und Sonntag in höheren Lagen wieder winterlich werde. Die Temperaturen liegen demnach am Wochenende tagsüber bei 2 bis 4 Grad.