Abgeordnete diskutieren über Energiekosten und Silvester

Berlin - Das Berliner Abgeordnetenhaus beschäftigt sich am Donnerstag bei seiner ersten Sitzung im neuen Jahr mit den Folgen der hohen Energiekosten. In der Aktuellen Stunde gleich zu Beginn (10.00 Uhr) diskutieren die Abgeordneten über den Härtefallfonds, der auf Beschluss des rot-grün-roten Senats Menschen in Berlin davor bewahren soll, im Dunklen oder Kalten zu sitzen.

Die Mittel aus dem Fonds können bei drohenden Strom- oder Gassperren in Anspruch genommen werden. Ausstehende Energieschulden werden damit direkt beim Strom- oder Gasanbieter beglichen. Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) nimmt für den Senat zu dem Thema Stellung.

Auf Antrag der CDU-Fraktion soll außerdem über Konsequenzen aus der Silvesternacht gesprochen werden, bei in Berlin und anderen Großstädten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mit Böllern und Raketen angegriffen wurden. Weitere Beratungsthemen im Plenum sind unter anderem eine funktionierende Verwaltung und der Rechnungshofbericht für 2022.

Der Rechnungshof hatte den Bericht bereits im November ans Parlament übergeben und darin an etlichen Stellen kritische Anmerkungen zur rot-grün-roten Haushaltspolitik gemacht. Rechnungshofpräsidentin Karin Klingen will im Plenarsaal selbst zu den Abgeordneten sprechen und ihre Kritik erläutern.