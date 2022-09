Abendrenntag in Hoppegarten: Western Soldier ist Favorit

Hoppegarten - Der mit 15.000 Euro dotierte Preis der veovia ist am Freitagabend das sportlich wichtigste von sieben Rennen in Hoppegarten. Die Prüfung führt über 1600 Meter und vereint sechs erprobte Pferde am Start. Beste Chancen auf die Siegprämie von 7500 Euro meldet der das Höchstgewicht von 60 Kilogramm tragende Western Soldier an. Im Sattel sitzt Championjockey Bauyrzhan Murzabayev, der in sämtlichen Rennen Engagements hat.

Western Soldiers Trainer Peter Schiergen aus Köln sagt: „Unser Pferd ist in diesem Jahr stark verbessert und hat erst zuletzt bei der Großen Rennwoche in Iffezheim eindrucksvoll gewonnen.“ Anwärter auf den Sieg sind aber auch Way to Dubai (Eddie Pedroza) und der das Leichtgewicht von 54 Kilogramm tragende Lightning Jock (Josef Bojko).