A7 in Südniedersachsen größtenteils wieder freigegeben

Göttingen - Die Autobahn 7 in Südniedersachsen ist fast komplett wieder befahrbar. Am Freitag wurden - früher als geplant - weitere Teilstücke wieder freigegeben. Nur der Abschnitt zwischen Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord ist weiterhin gesperrt, wie die Autobahngesellschaft des Bundes am Freitag mitteilte. Auf einem Teilstück zwischen Göttingen-Nord und Göttingen ist demnach nur ein Fahrstreifen befahrbar.

Bereits in der Nacht zu Freitag durfte wieder vom Dreieck Drammetal bis zur Anschlussstelle Hedemünden gefahren werden, wie die Autobahngesellschaft mitteilte. Auch das im Dreieck Drammetal mündende Teilstück der Autobahn 38 war dann wieder befahrbar. Auf den freigegebenen Abschnitten gilt zunächst Tempo 80.

Weil ein bisher unbekanntes Fahrzeug Pflanzenfett verloren hatte, war die A7 in Richtung Kassel seit der Nacht auf Montag ursprünglich auf 60 Kilometern Länge gesperrt. Mit Dutzenden Spezialfahrzeugen wird die Strecke aufwendig gereinigt. Bis Sonntag soll die gesamte Strecke wieder freigegeben werden.