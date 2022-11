A14 zwischen Döbeln und Leisnig gesperrt

Döbeln - Bei einem Zusammenstoß zweier Laster auf der Autobahn 14 zwischen Döbeln und Leisnig ist am Dienstagmorgen ein Mensch schwer verletzt worden. Die Fahrzeuge seien frontal ineinander gefahren, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Aufgrund des Unfalls war die Autobahn vorerst in beide Richtungen gesperrt. Wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann, sei unklar, so die Sprecherin. Ebenfalls unklar sei, ob es weitere Verletzte gibt. Neben Einsatzkräften am Boden war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.