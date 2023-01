86-Jähriger stirbt nach Autounfall in Magdeburg

Magdeburg - Nach einem Aufprall seines Wagens mit zwei parkenden Autos und einem Haltestellenschild in Magdeburg ist ein 86-jähriger Autofahrer schwer verletzt im Krankenhaus gestorben. Warum der Mann am Mittwoch von der Fahrbahn abgekommen war, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Mann ein medizinisches Problem gehabt haben, hieß es. Ersthelfer hatten den verletzten Autofahrer an der Unfallstelle reanimiert. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er den Angaben zufolge kurze Zeit später verstarb.