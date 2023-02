Halle - Zwei junge Männer haben in Halle versucht, einer 85-Jährigen ihre Tasche zu entreißen. Als sich die Seniorin wehrte und die Unbekannten anschrie, schlug ihr einer der Männer ins Gesicht, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Daraufhin flohen die beiden Männer am Montagnachmittag unerkannt ohne die Tasche. Die 85-Jährige musste vor Ort medizinisch versorgt werden.