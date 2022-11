85-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Langelsheim

Langelsheim - Eine 85 Jahre alte Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Langelsheim im Landkreis Goslar gestorben. Das Feuer sei aus bisher ungeklärten Umständen in der Nacht auf den Freitag ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte der Feuerwehr entdeckten die leblose Frau in ihrer Wohnung im Erdgeschoss. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro. Der Brandort wurde von den Ermittlern beschlagnahmt.