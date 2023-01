83-Jährige wird beim Überqueren der Straße tödlich verletzt

Meppen - Eine 83 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem Unfall in Meppen im Landkreis Emsland so schwer verletzt worden, dass sie später in einer Klinik gestorben ist. Am Montagnachmittag habe eine 54 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen nach rechts abbiegen wollen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auf der Höhe eines Fußgängerübergangs kam es zum Zusammenstoß mit der 83-Jährigen, als diese die Straße überquerte. Die Seniorin prallte auf die Windschutzscheibe und flog mehrere Meter weit durch die Luft. Nach ärztlicher Versorgung am Unfallort kam die 83-Jährige mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo sie am Dienstag starb.