83-Jährige gerät auf Gegenfahrbahn - tödlicher Unfall

Südharz - Eine 83-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall im Kreis Mansfeld-Südharz ums Leben gekommen. Die Frau sei am Donnerstag mit ihrem Auto nahe der Gemeinde Südharz in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert, teilte die Polizei mit. Die beiden Insassen des anderen Autos wurden schwer verletzt und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Einer der Verletzten wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, starb die 83-Jährige an der Unfallstelle, die voll gesperrt werden musste.