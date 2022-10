800 Berliner Wohnungen ohne Wasser wegen Rohrbruch

Berlin - Rund 800 Wohnungen in Berlin-Neu-Hohenschönhausen haben wegen eines Rohrbruchs in der Nacht zum Sonntag kein Wasser mehr. Eine Versorgungsleitung an der Biesenbrower Straße sei gegen Mitternacht geplatzt, teilte ein Sprecher der Berliner Wasserbetriebe mit. Verschiedene hohe Mehrfamilienhäuser im Gebiet an der Passower Straße und Wartiner Straße seien betroffen.

„Wir haben vor Ort Standrohre aufgebaut, damit sich die Bewohner Wasser abfüllen können. Eine Baufirma kümmert sich um die Reparatur der Leitung“, sagte ein Sprecher der Wasserbetriebe am Sonntagmorgen. Die Reparaturen sollten bis zum Mittag andauern.

Das geplatzte Rohr bestand demnach aus Zement. Nach Angaben des Sprechers werden solche Rohre heute nicht mehr verbaut, weil sie zu starr sind. „Normalerweise soll eine Wasserleitung rund 100 Jahre halten“, sagte der Sprecher. Diese Leitung sei aber erst vor rund 40 Jahren verlegt worden, als im Osten der Stadt die Großwohnsiedlung entstand.