7:1-Sieg für Hertha BSC in Florida: Kanga trifft dreimal

Bradenton - Hertha BSC hat auch sein zweites Testspiel in Florida gewonnen. Der Fußball-Bundesligist fuhr am Sonntag (Ortszeit) einen 7:1 (3:1)-Sieg gegen den Club The Villages SC ein. Zuvor hatten die Berliner den Club de Lyon FC mit 3:0 bezwungen.

Auf dem Gelände der IMG Academy in Bradenton stellte Hertha-Cheftrainer Sandro Schwarz gegen The Villages SC ein komplett neue Elf auf. Dabei traf Wilfried Kanga gleich dreimal.

Nach dem Führungstor des US-Clubs glich Kanga in der 19. Minute aus und traf noch vor der Pause zum 3:1. Der 24-Jährige besorgte in der 77. Minute das 6:1. Marco Richter war zweimal erfolgreich, Stevan Jovetic und Ivan Sunjic schossen die anderen beiden Tore.

Die Berliner werden am kommenden Samstag nach Deutschland zurückkehren. Eine Woche später geht es für den derzeitigen 15. der Fußball-Bundesliga mit einem Auswärtsspiel beim VfL Bochum weiter.