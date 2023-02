Eberswalde (dpa/bb) - - Ein 60-Jähriger ist in Eberswalde (Landkreis Barnim) mit einem E-Scooter gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann am Donnerstagmorgen von der Straße auf den angrenzenden Radweg wechseln, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen sei er dabei gestürzt. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.