6,60 Meter Umfang: Dickste Rotbuche stammt aus Lennés Zeit

Potsdam - Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) hat noch einmal genau nachgemessen: Mit einem Umfang von 6,60 Meter steht die dickste bekannte Rotbuche Brandenburgs im Potsdamer Welterbepark Sanssouci, unterhalb der Terrassenanlage des Schlosses in der Nähe des großen Rondells. Der Standort sei an zwei Seiten von Wasser umgeben und biete dem Baum besonders gute Bedingungen, sagte Sabine Buder vom Vorstand der SDW Brandenburg am Donnerstag bei der Vorstellung des Prachtexemplars.

Gepflanzt wurde der Baum nach Angaben des Vereins Mitte der 1840er Jahre von Gartendirektor Peter Joseph Lenné. Die mehr als 30 Meter hohe Rotbuche stammt vermutlich aus einer von Lenné gegründeten Landesbaumschule.

Der Bundesverband der SDW hatte die Rotbuche im vergangenen Jahr zum Baum des Jahres erklärt. Der Landesverband bat daraufhin die Brandenburger im Frühjahr um Hinweise auf besonders kräftige Exemplare in Brandenburg. Seit 22 Jahren gibt es die Aktion zum „Spitzenbaum“ des Landesverbandes, der entweder nach dem dicksten oder dem höchsten Baum einer Art sucht.