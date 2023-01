59-Jähriger fährt mit Auto unter Sattelzug und stirbt

Wallenhorst - Ein Autofahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 im Landkreis Osnabrück ums Leben gekommen. Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch unbekannt, wie ein Sprecher der Polizei Osnabrück am Freitagmorgen sagte. Der Mann sei mit seinem Wagen gegen das Heck eines Sattelzugs geprallt und weit unter den Auflieger geraten. Der Lastwagen sei nach dem Unfall bei Wallenhorst noch ein Stück weitergefahren. Ein Notarzt habe später nur noch den Tod des 59-Jährigen feststellen können. Der 34-jährige LKW-Fahrer sei bei dem Unfall am Donnerstagabend nicht verletzt worden. Für Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen für etwa drei Stunden gesperrt, hieß es weiter.