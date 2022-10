57-Jähriger tot in Stadtgraben gefunden

Emden - In Emden ist die Leiche eines Mannes in einem Kanal gefunden worden. Ein Wassersportler habe sie am Sonntagmorgen im Stadtgraben entdeckt, sagte eine Polizeisprecherin. Den ersten Erkenntnissen nach gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann durch einen Unfall in der Nacht oder am Samstagabend ums Leben kam. Da er seine Papiere dabei hatte, konnte seine Identität schnell geklärt werden - es handelte sich um einen 57-Jährigen aus der Stadt. Die genauen Hintergründe des Todesfalls sind aber noch unklar.