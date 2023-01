565 Millionen Euro werden über Kommunen verteilt

Potsdam - Ein großer Teil der Brandenburger Landeshilfen in der Energiekrise für soziale Einrichtungen, Vereine und Schulen soll über die Kommunen verteilt werden. Dafür stelle das Land den Städten, Landkreisen und Gemeinden insgesamt rund 565 Millionen Euro aus dem „Brandenburgpaket“ zur Verfügung, teilte das Finanzministerium am Freitag mit. Dabei gehe es etwa um zusätzliche Mittel für die Schulträger, die Verkehrsunternehmen, die Pflegeeinrichtungen, die Jugendsozialarbeit und die Kultureinrichtungen wegen der gestiegenen Energiekosten.

Mit Krediten in Höhe von insgesamt zwei Milliarden Euro will die Landesregierung mit dem „Brandenburg-Paket“ in diesem und im nächsten Jahr die Hilfen des Bundes wegen der Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ergänzen. Dazu gehören auch zusätzliche Investitionsmittel für die Krankenhäuser von jeweils 95 Millionen Euro in beiden Jahren.