500.000 Euro Schaden bei Unfall mit Schwerlasttransporter

Bremen - Beim Unfall eines Schwerlasttransporters in Bremen ist ein Schaden von einer halben Million Euro entstanden. Der mit einem Flügel einer Windkraftanlage beladene Lkw wollte in der Nacht zum Dienstag aus den Neustädter Häfen kommend eine Eisenbahnbrücke unterqueren, wie die Polizei mitteilte. Dabei berührte das Rotorblatt die Stahlverstrebungen der Brücke. Die Flügeloberfläche wurde auf einer Länge von rund drei Metern aufgerissen. Die Polizei lotste den Fahrer mitsamt seines 78 Meter langen Gefährts rückwärts aus der Unterführung. An der Brücke entstanden nur leichte Lackschäden. Der Bahnverkehr wurde den Angaben zufolge nicht beeinträchtigt.