45-Jähriger nach tödlichem Messerstich angeklagt

Berlin - Drei Monate nach der tödlichen Messerattacke auf einen Bruder seiner Lebensgefährtin hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 45-jährigen Mann erhoben. Er muss sich wegen Totschlags und schwerer Körperverletzung verantworten, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Der Mann soll seine 48-jährige Lebensgefährtin bei einem Streit am 25. August in Berlin-Wittenau geschlagen haben. Die Frau bat daraufhin ihren Bruder um Hilfe, worauf dieser den Freund zur Rede stellen wollte. In der Wohnung des Paares kam es demnach erneut zum Streit, wobei der 45-Jährige dem 53-jährigen Bruder mit einem Küchenmesser in die Brust gestochen haben soll. Die Frau verhinderte einen zweiten Stich und wurde dabei an der Hand verletzt. Der Bruder starb trotz einer Notoperation.