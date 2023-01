45 Bäume werden gefällt für Stauraum an Talsperre Baderitz

Zschaitz-Ottewig - Für die Sicherung des Stauraumes an der Talsperre Baderitz in Zschaitz-Ottewig (Landkreis Mittelsachsen) sollen 45 Weiden gefällt werden. Die Arbeiten sollen in der kommenden Woche beginnen, wie die Landestalsperrenverwaltung am Freitag mitteilte. Bis Ende Februar sollen die Arbeiten beendet sein.

Baumpflegearbeiten dürfen nur in der vegetationsarmen Zeit zwischen Anfang Oktober und Ende Februar eines jeden Jahres durchgeführt werden, um die Vögel nicht bei der Brut zu stören. Die Maßnahme wurde mit den zuständigen Wasser- und Naturschutzbehörden abgestimmt.