40-Jähriger stirbt mehrere Tage nach Angriff in Göttingen

Göttingen - Mehrere Tage nach einem Angriff auf einen Mann in der Göttinger Innenstadt ist dieser gestorben. Der 40-Jährige sei in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Montag mit. Vor einer Woche hatten die Ermittler über eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren unbekannten Männern berichtet.

Der Mann aus dem Landkreis Göttingen soll in der Nacht zum Sonntag (2. Oktober) in einer Gaststätte im Zentrum gewesen sein. Anschließend kam es wenige Meter entfernt aus ungeklärten Gründen zu dem Streit, bei dem der Mann zu Boden ging und das Bewusstsein verlor. Die unbekannten Männer flüchteten.