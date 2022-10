39-Jähriger soll Ehefrau mit Werkzeug angegriffen haben

Oranienbaum-Wörlitz - In einem Einfamilienhaus im Landkreis Wittenberg soll ein 39-Jähriger mit einem Werkzeug mehrfach auf seine Ehefrau eingeschlagen und sie schwer verletzt haben. Die 35-Jährige wurde bei dem Angriff am Donnerstagabend vergangener Woche am Kopf verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau am Montag mitteilten. Es bestehe derzeit keine Lebensgefahr.

Der Mann sitzt inzwischen wegen des Verdachtes auf ein versuchtes Tötungsdelikt in Untersuchungshaft. Er war den Angaben zufolge nach der Tat mit einem Auto davongefahren. Die Polizei fand ihn einen Tag später. Der 39-Jährige wurde wegen Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen etwa zum Motiv des mutmaßlichen Täters und zum Tathergang dauern an.