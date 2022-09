39-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum: schwer verletzt

Annaburg - Ein 39-Jähriger ist mit seinem Auto bei Annaburg (Landkreis Wittenberg) gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in der Nähe der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Sachsen von der Fahrbahn ab. Er fuhr über einen Acker und stieß gegen einen Baum. Der 39-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden und wurde in ein Krankenhaus geflogen.