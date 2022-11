38-jährige Frau stirbt bei Fahrradunfall mit Lkw in Berlin

Berlin - Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist in Berlin eine Radfahrerin getötet worden. Die 38-jährige Frau wurde am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr in Hohenschönhausen von dem Lkw erfasst und starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhren die Frau auf dem abgetrennten Radweg neben der Gehrenseestraße und der 32-jährige Fahrer des Lkw-Gespanns auf der Straße in dieselbe Richtung. Auf Höhe der Einmündung zur Wollenberger Straße soll die Frau von ihrem Radweg nach links abgebogen sein, um in die Wollenberger Straße abzubiegen. Dabei sei sie auf den rechten Streifen der Straße gefahren, wo der Lkw unterwegs war und vor diesen geraten. Sie wurde von dem Laster erfasst und mitgeschleift.

Die Polizei untersuchte den Unfallort mit Experten der Verkehrspolizei, Kriminaltechnikern des Landeskriminalamtes (LKA) und einem Unfallgutachter. Das Fahrrad und das Lkw-Gespann wurden zur Beweissicherung sichergestellt.

Auf Fotos vom Unfallort steht der blaue Lkw geradeaus auf der Gehrenseestraße. Daneben verläuft der abgetrennte Radweg, auf dem die Radfahrerin fuhr. Das Opfer lag nach dem Unfall laut den Kennzeichnungen vor der rechten Seite des Lasters auf der Straße.

Am 31. Oktober hatte der Unfall einer 44-jährigen Radfahrerin mit einem Lkw für Aufsehen und Debatten gesorgt. Die Frau starb wenige Tage später. Ein spezielles Rettungsfahrzeug der Feuerwehr war erst verspätet am Unfallort angekommen, weil Klimaschutz-Demonstranten mit Straßenblockaden Staus erzeugt hatten. Ob das frühere Eintreffen des Fahrzeugs etwas geändert hätte, ist offen. In dem Fall wird noch ermittelt.

Bislang starben im laufenden Jahr in Berlin 29 Menschen durch Verkehrsunfälle: 10 Radfahrer, 7 Fußgänger, 6 Motorrad- und Rollerfahrer, 4 Autofahrer und 2 Fahrer sonstiger Fahrzeuge. Im vergangenen Jahr gab es 40 Verkehrstote, davor 50.