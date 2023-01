Wegeleben/Magdeburg - Zehn Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer 77-Jährigen in Wegeleben im Landkreis Harz ermittelte die Polizei einen Tatverdächtigen - nun muss sich der 35-Jährige wegen Mordes verantworten. Der Prozessauftakt ist für den kommenden Montag (6. Februar) geplant, teilte ein Sprecher des Landgerichts Magdeburg am Dienstag mit. Dem Angeklagten werde vorgeworfen, in der Nacht zum 22. April 2012 in die Wohnung der Seniorin eingebrochen zu sein und die Frau getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft gehe in ihrer Anklage davon aus, dass das Mordmerkmal Verdeckung einer anderen Straftat, nämlich des Einbruchs, in Betracht komme.

Im vergangenen Jahr hatten sich die Ermittler das zehn Jahre zurückliegende Verbrechen wieder vorgenommen. Es wurden Speichelproben von Hunderten Männern eingesammelt und mittels moderner Technik mit DNA-Spuren vom Tatort verglichen. Im August 2022 meldete die Polizei, der Tatverdächtige sei verhaftet.

Nach dem Prozessauftakt sind weitere Verhandlungstermine bis zum 23. März angesetzt. Das Gericht hat 22 Zeugen und drei Sachverständige geladen.