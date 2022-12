34-Jährige kommt mit dem Auto von Straße ab: Fünf Verletzte

Buttlar - Fünf Menschen sind bei einem Autounfall in Höhe Buttlar (Wartburgkreis) verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war eine 34-jährige Autofahrerin am Montagmittag auf der Bundesstraße 84 Richtung Sünna von der Straße abgekommen. Daraufhin überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Dabei wurde der Beifahrer schwer verletzt und von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 34-Jährige sowie drei Kinder erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Ursache für den Unfall die regennasse Straße. Das Auto erlitt einen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Nach dem Unfall wurde die Straße für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt.