33-Jähriger dringt mit Messer in Rathaus-Räume ein

Gifhorn - Im Gifhorner Rathaus ist ein nach Polizeiangaben verwirrt wirkender Mann mit einem Messer in mehrere Räume eingedrungen. Der 33-Jährige habe sich von Einsatzkräften widerstandslos durchsuchen und in Gewahrsam nehmen lassen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Vorfall ereignete sich laut Bericht bereits am vergangenen Donnerstag. Ein Mitarbeiter des Gifhorner Rathauses hatte die Beamten alarmiert.

Bei dem Mann wurde neben dem Messer mögliches Diebesgut und ein ungeladener Schreckschussrevolver gefunden. Er wurde zunächst zu einer Polizeidienststelle gebracht, die Staatsanwaltschaft Hildesheim beantragte am Freitag am Amtsgericht Gifhorn Untersuchungshaft, die auch angeordnet wurde. Zu einer konkreten Gefährdung durch den 33-Jährigen sei es nicht gekommen. Die genauen Umstände sollen nun ermittelt werden.