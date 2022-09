32-Jährige mit Baseballschlägern angegriffen und verletzt

Schortens - Mit Baseballschlägern ist eine Frau auf einem Spielplatz im niedersächsischen Schortens (Landkreis Friesland) im Beisein ihres eineinhalb Jahre alten Kindes angegriffen und schwer verletzt worden. Die 32-Jährige habe sich dort mit dem ehemaligen Lebensgefährten und Vater des gemeinsamen Kindes getroffen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Plötzlich tauchten zwei maskierte Täter auf und schlugen auf die Frau ein. Dabei wurde sie auch am Kopf getroffen. Der Mann und das Kind blieben unverletzt. Nach ersten Ermittlungen wird der 40-jährige Vater verdächtigt, die unbekannten Schläger zu der Tat am Freitagmorgen angestiftet zu haben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.