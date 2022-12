Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Neuenkirchen - Eine 31-Jährige ist bei Neuenkirchen-Vörden im Landkreis Vechta mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und dabei tödlich verunglückt. Wie die Polizei am frühen Dienstag mitteilte, überschlug sich das Auto in der Nacht. Warum die Fahrerin die Kontrolle über das Auto verlor, blieb zunächst unklar. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.