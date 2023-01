30-Jährige überschlägt sich mit Auto: Schwer verletzt

Schackenthal - Eine 30-Jährige hat sich im Salzlandkreis auf glatter Fahrbahn mit ihrem Auto überschlagen und schwere Verletzungen erlitten. Der Unfall passierte am Donnerstagmorgen zwischen Schackenthal und Sandersleben. In einer Linkskurve habe die Frau einen Lkw überholt, teilte die Polizei am Freitag mit. Beim Wiedereinscheren habe sie die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Dieser habe sich überschlagen und sei dann auf einem Acker zum Stehen gekommen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die eingeklemmte Frau nach Polizeiangaben aus dem Auto befreien. Ein Rettungshubschrauber habe sie dann in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der Streckenabschnitt auf der L72 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.