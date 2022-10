30.000 Euro Schaden durch Brand

Dessau - Ein Feuer in den Büroräumen eines Gastronomiebetriebes in Dessau hat einen Schaden von 30.000 Euro verursacht. Ein Zeuge habe am Sonntagabend Rauch aus dem Gebäude bemerkt und die Feuerwehr gerufen, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Insgesamt 24 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand löschen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Das Gebäude sei von der Polizei beschlagnahmt und ein Verfahren zur Brandursache eingeleitet, so der Sprecher.