290 Geflüchtete seit 2020 freiwillig ausgereist

Potsdam - Insgesamt 290 Asylbewerber sind von 2020 bis September dieses Jahres mit einer finanziellen Hilfe freiwillig aus Brandenburg ausgereist. Dabei handelte es sich um Flüchtlinge, deren Asylantrag noch nicht entschieden war oder bereits abgelehnt wurde, wie aus der Antwort des Innenministeriums in Potsdam auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht. Die Flüchtlinge waren in ihre Heimatländer zurückgekehrt oder in ein anderes Land weitergereist.

Die mit 95 Männern und Frauen mit Abstand größte Gruppe kam aus der Russischen Föderation. 28 Flüchtlinge stammten aus dem Iran, 16 waren aus Pakistan gekommen. Aus Georgien stammten 14 Migranten und aus Armenien 13. Zudem meldeten die Behörden 9 Menschen aus Afghanistan.

Die Rückkehrhilfen entstammen verschiedenen Bund-Länder-Programmen und richten sich nach der Staatsangehörigkeit und anderen Faktoren. Damit soll den ausreisenden Flüchtlingen bei einem beruflichen Neustart geholfen werden. Möglich sind Förderbeträge von mehreren Tausend Euro.