290 Aussteller bei Thüringens größter Reisemesse

Erfurt - Ob Kurzurlaub im Land oder Sehnsucht nach der Ferne - Reiselustige können sich am langen Feiertagswochenende auf der Messe in Erfurt bei ihren Urlaubsplanungen für die nächsten Monate Informationen holen. Am Freitag (10.30) eröffnet dort die diesjährige Messe „Reisen und Caravan“. Rund 290 Aussteller aus dem In- und Ausland informieren über Reisemöglichkeiten und -ziele.

Auf 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind unter anderem 12 Wohnwagenmarken und 41 Reisemobilmarken mit 210 Fahrzeugen vertreten. Geöffnet ist die Messe bis einschließlich Montag, dem Reformationstag. Im vergangenen Jahr hatte Thüringens größte Reisemesse unter Corona-Bedingungen rund 17.000 Menschen angelockt.