28-Jähriger wegen Mord an Mutter und Stiefvater vor Gericht

Hannover - Weil er seine Mutter und deren neuen Ehemann erstochen haben soll, muss sich von Mittwoch (9.00 Uhr) an ein 28-Jähriger vor dem Landgericht Hannover verantworten. Dem Deutschen wird heimtückischer Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. Die getöteten Eheleute waren Ende Mai in ihrem Haus in der Nähe von Neustadt am Rübenberge nordwestlich von Hannover entdeckt worden. Laut Anklage soll der Sohn sich heimlich im Haus versteckt und zunächst den 59-jährigen Stiefvater angegriffen haben. Auch die 53 Jahre alte Mutter starb durch Messerstiche. Als Motiv sieht die Staatsanwaltschaft finanzielle Schwierigkeiten des Angeklagten sowie seine drohende Obdachlosigkeit.