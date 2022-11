Kluse - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Kluse im Landkreis Emsland ums Leben gekommen. Eine Autofahrerin habe am Sonntagnachmittag den ihr entgegenkommenden 28-Jährigen übersehen als sie nach links abbiegen wollte, sagte eine Polizeisprecherin. Der Motorradfahrer prallte mit seiner Maschine in das Auto. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb.