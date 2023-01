23-Jähriger gerät bei Waldarbeiten unter gefällten Baum

Finne - Bei Waldarbeiten nahe Lossa (Gemeinde Finne) im Burgenlandkreis ist ein 23 Jahre alter Mann unter einen gefällten Baum geraten und im lebensbedrohlichen Zustand in eine Klinik gebracht worden. Wie der Arbeitsunfall am Freitagnachmittag genau geschah, muss noch ermittelt werden, wie die Polizei in Halle am Samstag mitteilte. Freitagnachmittag habe ein anderer Mann den nicht ansprechbaren 23-Jährigen befreit. Die Gewerbeaufsicht wurde über den Arbeitsunfall informiert.