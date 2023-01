225.000 Besucher bei Lichtershows in Berlin

Berlin - Mehrere Hunderttausend Menschen haben sich nach Angaben der Veranstalter in den vergangenen Wochen die Lichtinstallationen im Berliner Tierpark und im Botanischen Garten Berlin angesehen. Insgesamt 225.000 Besucherinnen und Besucher hätten ein Ticket für „Weihnachten im Tierpark“ oder den „Christmas Garden“ gelöst, teilten die Direktoren von Tierpark und Botanischem Garten sowie der Veranstalter Christmas Garden Deutschland am Freitag mit.

Tierparkdirektor Andreas Knieriem zeigte sich zufrieden: „Die kreativen neuen Illuminationen haben unseren schönen Tierpark auch in diesem Winter in einen magischen Ort verwandelt, an dem man den Alltag für einen Moment vergessen und sich ganz im Lichterzauber verlieren kann.“ Nach Angaben der Veranstalter sollen die Lichtinstallationen auch in diesem Jahr wieder zu sehen sein.

Von Mitte November bis Mitte Januar waren im Tierpark und im Botanischen Garten Lichterketten zwischen Bäumen, erleuchtete Gewächshäuser und andere Installationen auf mehreren Rundwegen zu sehen. Tickets waren für 15 bis 30 Euro erhältlich.