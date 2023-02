Bad Zwischenahn - Ein 22-jähriger Brandstifter hat in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) mehrere Brände gelegt und ist nun geschnappt worden. Der Täter hätte am Sonntag und Montag insgesamt fünf Brandstiftungen begangen, die allerdings schnell entdeckt und so zügig gelöscht werden konnten, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit. Mittels Videoaufzeichnungen sei der 22-Jährige ermittelt und anschließend in Gewahrsam genommen worden.