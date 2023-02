Berlin - Die Berliner Polizei hat im vergangenen Jahr 1102 Unfälle mit E-Scootern in der Hauptstadt registriert. Die Anzahl der Unfälle im Monat Dezember wurde in der Statistik noch nicht berücksichtigt, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Dennoch stehe bereits fest, dass es in dem Zeitraum im Jahr 2022 mehr Unfälle mit E-Scootern als noch im gesamten Jahr 2021 gab, als die Polizei 813 solcher Unfälle zählte. 2020 waren E-Scooter noch in 320 polizeilich erfasste Unfälle verwickelt gewesen. Über den Anstieg der Unfälle mit E-Scootern in Berlin hatte zuvor rbb24 berichtet.

Auch die Anzahl polizeilich erfasster E-Scooter-Unfälle mit Verletzten ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Waren es 2020 noch 215, kam es laut Polizei im Jahr 2021 zu 543 und 2022 zu 730 Unfällen mit E-Scootern, bei denen sich Menschen verletzten. Bei 116 dieser Unfälle gab es 2022 demnach Schwerverletzte. Tödliche Unfälle gab es laut polizeilicher Statistik in den beiden zurückliegenden Jahren nicht.