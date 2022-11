19-Jähriger rast mit Auto über Schulhof

Salzgitter - Ein 19-Jähriger ist in Salzgitter mit seinem Auto auf den Schulhof eines Gymnasiums gefahren und hat dabei wohl beinahe Schüler gerammt. Die Polizei teilte am Donnerstag mit, er habe das Fahrzeug beschleunigt und sei dabei ins „driften“ - also ins Schleudern - gekommen.

Mehrere Schüler konnten demnach nur durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß mit dem Wagen verhindern. Anschließend verließ der 19-Jährige den Schulhof in seinem Wagen.

Die Polizei konnte den Fahrer ausfindig machen und vernimmt nun Zeugen, um die Hintergründe der Tat aufzuklären. Offenbar stand der Fahrer nicht unter Drogeneinfluss.