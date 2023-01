Hannover - Frauen haben im vergangenen Jahr in Niedersachsen durchschnittlich 18 Prozent weniger Lohn erhalten als Männer. Das teilte das Landesamt für Statistik am Montag mit. Der Unterschied ist demnach in den vergangenen Jahren zurückgegangen - zu Beginn der Messung in 2006 waren es noch 25 Prozent. Männer in Niedersachsen erhielten den Angaben zufolge durchschnittlich 23,23 pro Stunde 2022, Frauen knapp 19 Euro.

Das Landesamt nannte zudem einen bereinigten Gender Pay Gap, wonach der Verdienstabstand von Frauen und Männern mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien verglichen wurde. Dort lag der Unterschied demnach bei 6 Prozent im vergangenen Jahr.

Als Ursachen für den Verdienstunterschied sieht das Landesamt etwa, dass Frauen in Branchen und Berufen arbeiteten, in denen schlechter bezahlt werde oder dass sie häufiger in Teilzeit arbeiteten, was mit einem geringeren Stundenlohn einhergehe.