18-Jähriger mit Schreckschusswaffe stiehlt Rezeptscheine

Mühlhausen - Ein 18-Jähriger hat Heiligabend in der Notaufnahme des Hufelandklinikums in Mühlhausen Rezeptscheine gestohlen. Als der junge Mann mit psychischen Problemen in ein anderes Krankenhaus gefahren werden sollte, händigte er den Rettungssanitätern eine Schreckschusspistole aus, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Die herbeigerufenen Polizisten stellten die Pistole sicher, da er dafür keinen Kleinen Waffenschein besaß. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes und seiner Sachen wurden dann noch 35 Blanko-Rezepte gefunden.

Der 18-Jährige hatte diese laut Polizei in einem unbeobachteten Moment aus einem der Behandlungsräume gestohlen. Den schon als Rezeptfälscher bekannten jungen Mann erwarte nun ein neues Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.