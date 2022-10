18-Jähriger kommt von Fahrbahn ab: Schwer verletzt

Hohenstein-Ernstthal - Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht bei Hohenstein-Ernstthal im Landkreis Zwickau von der Fahrbahn abgekommen und hat sich schwer verletzt. Bei der Aufnahme des Unfalls habe es deutliche Hinweise darauf gegeben, dass der Mann unter Einfluss berauschender Mittel gestanden habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann sei in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen. Um den Hinweisen nachzugehen, soll ein Bluttest durchgeführt werden. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.