18,1 Grad Höchsttemperatur in Niedersachsen

Offenbach - An einem ungewöhnlich warmen Silvestertag ist in Niedersachsen mit 18,1 Grad in Bevern im Landkreis Holzminden die höchste Temperatur gemessen worden. Sehr warm war es ebenfalls in Alfeld (18,0 Grad) und Hameln (17,7 Grad), wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Samstagabend sagte.

Ob dies tatsächlich die höchsten gemessenen Temperaturen für einen 31. Dezember in Niedersachsen seien, müsse noch überprüft werden, sagte sie. Es könne aber durchaus der Fall sein, weil auch in anderen Teilen Deutschlands Temperaturrekorde aufgestellt worden seien.

In Bremen wurden am Flughafen 15,1 Grad gemessen. Auch am Abend um 20.00 Uhr war es dort noch 15 Grad warm.

Die Nacht mit dem Jahreswechsel werde weiterhin warm, wechselhaft und windig ausfallen, sagte die DWD-Sprecherin. Für den Neujahrstag sei in Niedersachsen eine leichte Abkühlung auf 15 Grad zu erwarten.