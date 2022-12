17-Jähriger fährt Auto gegen Baum: Drei Menschen in Klinik

Kuhfelde - Ein 17-jähriger Autofahrer ohne Führerschein hat in der Altmark die Kontrolle über einen Wagen verloren, an dessen Steuer er saß. Am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstages war er auf der Bundesstraße 248 bei Kuhfelde unterwegs, fuhr in den Straßengraben und gegen einen Baum, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer und zwei weitere Insassen wurden verletzt und in ein Klinikum gebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem 17-Jährigen ergab nach Polizeiangaben einen Wert von 0,62 Promille. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.